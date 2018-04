Второй самолет с дипломатами РФ вылетел в Москву из Вашингтона

В Вашингтоне из международного аэропорта имени Даллеса вылетел второй борт Ilyushin Il-96-300 специального летного отряда «Россия», на борту которого находятся высланные из США российские дипломаты и члены их семей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на FlightRadar24.

В Москву отправлены 60 членов российской дипмиссии. Всего в самолете находится 171 человек.

Стоит отметить, что первый борт проследует прямо в российскую столицу, а второй сделает промежуточную остановку в Нью-Йорке, чтобы забрать двух сотрудников генконсульства и 12 сотрудников российского постпредства с семьями.

В Вашингтоне дипломатов провожал посол России в США Анатолий Антонов.​

Посол А.И.Антонов проводил коллег и членов их семей, которые покидают сегодня США по решению американской стороны.

Ambassador Anatoly Antonov bids his farewell to our colleagues and their family members, who are leaving the American soil today due to a US decision. pic.twitter.com/DJaFfB2zJY