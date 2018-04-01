В России ликвидировали профессию стенографиста

В России официально ликвидирована профессия стенографиста. Об этом сообщает радиостанция « Говорит Москва».

Соответствующий документ подписал министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Решение принято в связи с невостребованностью этой сферы деятельности.

Согласно приказу, подписанному министром, должности секретаря-стенографиста, стенографистки и заведующей машинописным трудом исключаются из Квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и других служащих.