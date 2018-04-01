МЧС предложило проверки для малого бизнеса во время надзорных каникул

Главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявил, что государственному пожарному надзору нужно разрешить проверять некоторые малые предприятия во время надзорных каникул. Его слова передает ТАСС.

МЧС предлагает внести изменения в закон «О защите прав предпринимателей». Они предполагают, что пожарный надзор вне зависимости от надзорных каникул сможет проверять предприятия малого бизнеса, если они являются «владельцем или арендатором объектов с массовым пребыванием людей».

Отметим, что введенные в 2016 году надзорные каникулы освободили малый бизнес от плановых проверок до конца 2018 года.