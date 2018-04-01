01 апреля 2018, 09:45
И.о. главы Кузбасса стал зам Тулеева Сергей Цивилев
Исполняющим обязанности губернатора Кемеровской области назначен вице-губернатор Сергей Цивилев. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
Документ вступил в силу с момента подписания.
Путин принял отставку Амана Тулеева, который решил уйти по собственному желанию.
Отметим, Сергей Цивилев после пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово на встрече с участниками митинга обвинил одного из родственников погибших в желании «попиариться на горе». Позднее Цивилев на коленях просил прощения перед митингующими.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое