Аман Тулеев подал в отставку

Глава Кемеровской области Аман Тулеев решил уйти отставку. Об этом сообщается на сайте администрации области.

«Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев обратился к президенту России Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию», — сказано в сообщении.

В Telegram-канале областной администрации опубликовано видеообращение Тулеева, в котором он благодарит жителей Кузбасса за поддержку и заявляет, что не сможет работать после трагедии в Кемерово: «Считаю для себя правильным, потому что работать с таким тяжелейшим грузом на посту нельзя. Веры и добра вам и вашим семьям».

Как отметил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, пока рано говорить о том, какие изменения произойдут в Кемеровской области после зотставки Тулеева.

«Заявление об отставке Аман Гумирович сделал, это не первоапрельская шутка. Решение губернатором принято - это его право», - подытожил он в комментарии «Интерфаксу».