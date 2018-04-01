Путин поблагодарил Тулеева за работу

Президент Владимир Путин в телефонном разговоре выразил благодарность экс-губернатору Кемеровской области Аману Тулееву за многолетнюю работу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.

«Путин позвонил Тулееву и поблагодарил его за многолетнюю работу на посту руководителя региона», — отметил он.

Ранее сегодня Тулеев заявил, что уходит в отставку в связи с событиями в Кемерово. Президент принял отставку губернатора.